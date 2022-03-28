شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى القائد زهير العلمي

الرئيس عباس ينعى القائد زهير العلمي
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القائد الوطني الدكتور زهير العلمي، الذي انتقل إلى جــــوار ربه في بيروت. 

وأثنى الرئيس عباس على مناقب القائد الوطني الكبير، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني والنضال من أجل الحرية والاستقلال.

وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولأبناء شعبنا وأحرار العالم، سائلا، المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر ان القائد الوطني الراحل زهير العلمي كان عضواً فاعلاً في المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، ساهم في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وأصبح عضواً في مجلسها الثوري، وكان رئيساً للمؤتمر العام الثالث للحركة الذي عقد في دمشق عام 1970، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني في نفس العام، وشارك في إجراء كثير من الاتصالات بين حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية.

وكان الرئيس، قد قلد الدكتور زهير يوسف العلمي في العام 2011 وسام نجمة القدس، تقديرا لعطائه، وتثمينا لنضاله منذ البدايات الأولى لثورة شعبنا الفلسطيني.

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