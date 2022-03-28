شؤون فلسطينية

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض
رام الله - دنيا الوطن
 دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى الاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض، ودفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا.

وفي بيان صحفي أهابت حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى المشاركة الفاعلة والاحتشاد والخروج في مسيرات جماهيرية، في كلّ الميادين والساحات، بكلّ قوّة، لإحياء يوم الأرض، انتصارًا لحقوقنا الوطنية، ودفاعًا عن أرضنا المحتلة.

 وقالت الحركة إن المشاركة الفاعلة تعزز ثبات أهلنا في الدَّاخل المحتل، وتساند المرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصَّامدين الثابتين في قطاع غزّة، والمتطلّعين للعودة في الشتات ومخيمات اللجوء كافة.

 وأضافت أن جماهير شعبنا، بكلّ مكوّناته وأطيافه، رجالًا وحرائرَ وشبابًا وشيوخًا، مدعوّةٌ في هذه الذكرى المباركة، إلى الخروج والاحتشاد بكل قوّة، لنجدّد تمسّكنا بأرضنا المخضَّبة بدماء الشهداء، واستمرار عهد الوفاء لتضحياتهم، ورفض مخطّطات التنازل أو التفريط في شبرٍ منها، وأنّنا ماضون في طريق الصمود والمقاومة حتّى تحرير الأرض والعودة إليها.

وسبق أن شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري خلال كلمة له في المؤتمر الوطني (الثوابت الفلسطينية طريق التحرير) على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكال المقاومة هو حق وواجب شرعي.

 وأكد العاروري أن الاحتلال لن ينقشع عن أرضنا إلا إذا قاومناه بالقوة، مضيفا أنه لا يمكن أن يستمر، وسينهار قريبًا بفضل صمود شعبنا ومقاومته.

وأوضح أن ثوابت حركة حماس هي ثوابت شعبنا الفلسطيني، لا فرق بينهما أبدًا، وأن فلسطين كل فلسطين هي حق وطني وقومي وديني إسلامي وهي حق خالص شرعي لشعبنا وأمتنا.

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