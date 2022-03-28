العاروري: صمود شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ومقاومتنا تتصاعد





جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الوطني (الثوابت الفلسطينية طريق التحرير) الذي نظمته هيئة الثوابت الفلسطينية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة، في الذكرى الـ46 ليوم الأرض.



وأكد العاروري أن الاحتلال الإسرائيلي "لن ينقشع عن أرضنا إلا إذا قاومناه بالقوة العسكرية والمسلحة"، مضيفا أنه لا يمكن أن يستمر، وسينهار قريبًا بفضل صمود شعبنا ومقاومته.



وأوضح، أن ثوابت حركة حماس هي ثوابت شعبنا الفلسطيني، لا فرق بينهما أبدًا، مضيفا أن "فلسطين كل فلسطين هي حق وطني وقومي وديني إسلامي وهي حق خالص شرعي لشعبنا وأمتنا".



وتابع العاروري أن مدينة القدس الشريف الموحدة هي عاصمة فلسطين الأبدية، وهي ليست شيئًا قابلًا للمفاوضات والتقاسم والتنازلات.



وأضاف أن حماس تؤمن بوحدة شعبنا الفلسطيني، ولا نفرق بين أي من مكوناتهم على أساس الأيديولوجيا في سبيل مقاومة الاحتلال.



ونوه إلى أن الحركة تؤمن بضرورة إنجاز وحدة شعبنا على كل المستويات، ولا تتخذ موقفًا عدائيًا للحوار مع أي من مكوناته.



ودان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التطبيع القائم بين بعض الدول مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه مرفوض رفضًا قاطعًا، وهو إقرار بشرعية الاحتلال.



وشدد على أن "التطبيع مع العدو هو عمل معادٍ ومجرّم لثوابت وحقوق شعبنا وأمتنا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يُنشئ حقًا من باطل، ولا أن يبطل حقًا مشروعًا".



رام الله - دنيا الوطنشدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، اليوم الإثنين، على أن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكال المقاومة هو حق وواجب شرعي.