شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين في بلغاريا، بأنه لا يوجد مانع لمن يرغب من طلبتنا الدارسين في أوكرانيا من قبولهم بالجامعات البلغارية شريطة أن يكون لديهم إفادة أكاديمية رسمية من الجامعة تتضمن أسماء المواد التي درسها والساعات الأكاديمية لكل مادة وعلامة النجاح وسنوات الدراسة، إضافة للشهادة المدرسية التي بناء عليها تم قبوله في الجامعة، وشهادة لا حكم عليه، وشهادة خلو من الأمراض المعدية.

وأوضحت السفارة أنه يجب أن تكون الأوراق مترجمة ومصدقة بشكل رسمي، بعد تقديم هذه الأوراق وقبول طلبه سيخضع الطالب بعد وصوله إلى بلغاريا لامتحان لمعرفة مستواه الدراسي.

كما أفادت السفارة بأن الدراسة ستكون على نفقة الطالب، حيث أن رسوم دراسة الطب العام وطب الأسنان في صوفيا تساوي 8000 يورو سنويا، والصيدلة 6000 يورو، مشيرة إلى أنه يوجد في في بلغاريا عدد من جامعات الطب في المدن التالية: بليفين، وبلوفديف، وفارنا، والأقساط الدراسية فيها تتراوح بين 7000-7500 يورو.

وتابعت: يمكن للطلاب الراغبين بإكمال دراستهم في بلغاريا التواصل المباشر مع الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني للجامعة، ويستطيع الطلاب التواصل مع السفارة للاستفسار وطلب المساعدة في التسجيل في الجامعات بعد تأمين الأوراق المذكورة أعلاه مترجمة ومصدقة بشكل رسمي.

ودعت وزارة الخارجية للتواصل والاستفسار مع سفارتنا في بلغاريا عبر الاتصال على جمال عبد الرحمن 00359878535725.

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