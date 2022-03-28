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عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل
وزير الخارجية الإمارتي مع يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، بأنه "حان الوقت لبناء علاقات قوية في المنطقة"، مضيفاً بأن "إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل وحان الوقت لنعرف بعضنا".

وأضاف في في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية إسرائيل، مصر، الولايات المتحدة، البحرين، المغرب، في قمة النقب، بأن "هذه لحظة تاريخية لكل من هم على المنصة وفي القاعة وخارجها".

وشدد وزير خارجية الإمارات، على أن "القمة هنا لحظة تاريخية للمشاركين وهي فرصة للبناء في المستقبل"، مشيراً إلى أننا "نسعى لخلق مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل بالنسبة لأولادنا وأبنائهم".

وقال بن زايد: إن 300 ألف إسرائيلي زاروا حدث "إكسبو 2020" في دبي مما يؤكد أهمية تعزيز العلاقات، لافتاً إلى أنه "بالتعاون يمكننا أن نهزم الإرهاب والعنف"، وفق تعبيره.

وأضاف: "وقوفنا معا وعلاقات الشعوب والشركات هي السبيل ضد سردية الإرهاب والتخويف والعنف".

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