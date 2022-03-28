وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة





وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية إسرائيل، مصر، الولايات المتحدة، البحرين، والإمارات، في قمة النقب، بأن "وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة لشعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة المدى"، وفق تعبيره.



وتابع وزير الخارجية المغربي: بأننا "أنجزنا اتفاقات عديدة مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات"، مشيراً إلى أننا "حققنا الكثير في مجال الرحلات المباشرة وستكون هنا زيارات ثنائية ووجود دبلوماسي".



وشدد وزير الخارجية المغربي، على أن الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً إلى أننا "ندعم حل الدولتين القائمتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".



وأضاف بوريطة: "نحن هنا لنكون قوة للسلام ونظهر بأن هناك فرصة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، إن "إرساءنا العلاقات مع إسرائيل هو قرار قائم على علاقات طويلة بيننا ورابط الشعب اليهودي".