وزير الخارجية المصري: المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً ويبيّن أهمية الاستقرار في المنطقة".وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في قمة النقب، التي عقدت في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب، والولايات المتحدة، وإسرائيل، بأن "هذه الجولة من المناقشات جعلتنا نبحث سبل تطوير رؤيتنا المشتركة والإبقاء على مصداقية حل الدولتين".وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 1967، مشيراً إلى أن "المشاورات في قمة النقب تهدف لمعالجة التحديات في المنطقة".وأوضح: "محادثاتنا كانت بناءة وعميقة وتعالج التحديات المتعددة التي تواجهها منطقتنا".