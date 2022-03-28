كيف علق "حزب الله" اللبناني على عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

رام الله - دنيا الوطنأصدر حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، بياناً عقّب فيه على عملية اطلاق النار التي نفذها فلسطينيان، مساء أمس الأحد، في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتي أسفرت عن مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال، واستشهاد المنفذيْن.وأكد حزب الله في بيانه، الذي نشره موقع قناة (المنار) أن عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، تؤكد على ثبات الشعب الفلسطيني وارادته الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الإمكانيات والأدوات، والتي تتناسب مع طبيعة المعركة.وأشار حزب الله إلى أن عملية اطلاق النار، هي رد عملي على لقاءات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي، منوها في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني أكد أنه لا مكان للصلح والتطبيع مع الاحتلال.