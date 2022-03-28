العاهل الأردني يصل رام الله للقاء الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنوصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.وكان في استقباله، الرئيس محمود عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واستعرض الرئيس عباس والعاهل الأردني، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف السلام الوطني الفلسطيني والملكي الأردني.وتأتي هذه الزيارة استمرارا لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين