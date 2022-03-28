المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث اذاعي صباح هذا اليوم بأن اقتحام المستوطنين لفندق البتراء الواقع في باب الخليل في القدس القديمة وهو من الابنية العريقة المملوكة لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية انما يعتبر عملا استفزازيا خطيرا واستهدافا مباشرا للاوقاف والعقارات المسيحية في المدينة المقدسة وكذلك استهداف للحضور المسيحي العريق والاصيل في هذه البقعة المباركة من العالم.وأضاف حنا: "نتساءل اين هو العالم مما يحدث في القدس من جرائم تتم وبأنماط واساليب مختلفة ومتعددة"، مضيفا: ان استيلاء المستوطنين على فندق البتراء قد يكون خطوة تليها خطوات اخرى للاستيلاء على ابنية اخرى في منطقة باب الخليل.وتابع "اننا اذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذا التطور الخطير فإننا ننادي باتخاذ جملة من الاجراءات والمبادرات الهادفة الى وقف حد لمثل هذه الاجراءات التعسفية التي تستهدف اوقافنا وحضورنا المسيحي العريق في مدينة القدس".وأكد أن اولئك الذين يستهدفون المقدسات والاوقاف الاسلامية هم ذاتهم الذين يستهدفون اوقافنا المسيحية وان كانت الادوات مختلفة والانماط متعددة ولكن الهدف واحد وهو طمس هوية القدس وتاريخها وعراقة وجود ابناءها فيها.وتابع حنا: "ان ما حدث في فندق البتراء في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة في منطقة باب الخليل انما هو مؤشر خطير على ان الايام والفترات القادمة سوف تحمل ايضا اخبارا مؤلمة وحزينة حول عقارات واوقاف اخرى في باب الخليل".وأشار إلى أن ما حدث البارحة من اقتحام للبتراء انما هي رسالة احتلالية واضحة المعالم بأن هذا الاحتلال لا يولي اهتماما لاية احتجاجات او مواقف تصدر من الكنائس او من المؤسسات الفلسطينية والهيئات الفلسطينية الرسمية والشعبية.. انها رسالة تقول بأن الاحتلال مستمر في سياساته وممارساته ولا تهمه ردود الافعال بل هدفه بسط هيمنته وسيطرته على القدس كلها .