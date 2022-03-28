يائير لابيد: "قمة النقب" ستصبح منتدى دائماً

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، بأن "الاجتماع في النقب هو الأول ولن يكون الأخير وقررنا أن يكون منتدى دائما مع أصدقائنا وحلفائنا".



يأتي ذلك بعدما أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن "قمة النقب" ستصبح منتدى دائم يسمى "منتدى النقب"، فيما سينعقد المنتدى بين الحين والآخر لمناقشة القضايا الإقليمية.



وأضاف نقلا عن مسؤوليْن إسرائيلييْن: "في الوقت نفسه سيتم إنشاء عدة مجموعات عمل لقضايا أمنية وسياسية واقتصادية محددة.



وعُقد اليوم اجتماع في النقب بأراضي عام 48، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات.



رام الله - دنيا الوطن