دولي

بينت: نواجه تهديدًا جديدًا داخل "إسرائيل"

بينت: نواجه تهديدًا جديدًا داخل "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت: إن "إسرائيل تواجه تهديدًا جديدًا بعد العمليات التي نفذها مؤيدو تنظيم الدولة داخل إسرائيل خلال الأيام الماضية".

جاء ذلك تعقيبًا على عملية إطلاق النار التي حدثت ليلة أمس في مدينة الخضيرة، أدت إلى مقتل جنديين وإصابة حوالي 12 شخصًا، واستشهاد منفذي العملية.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى عملية الدهس والطعن التي وقعت في بئر السبع وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة عدد آخر، فيما وقعت مساء أمس عملية إطلاق نار في بلدة الخضيرة  والتي أدت إلى مقتل شرطيين وإصابة عدد أخر.

وأكد بينت على ضرورة تكثيف قوات الأمن والتشديد بشكل سريع على الفلسطينيين خاصة مع زيادة التهديد من عناصر تنظيم الدولة، مُشددًا على ضرورة توخي الحذر واليقظة.

أخبار ذات صلة

يائير لابيد: &#34;قمة النقب&#34; ستصبح منتدى دائماً

يائير لابيد: "قمة النقب" ستصبح منتدى دائماً

لافروف: هناك ضغوط على روسيا بهدف عزلها وسلب استقلالها

لافروف: هناك ضغوط على روسيا بهدف عزلها وسلب استقلالها

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس (كورونا)

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح

إسرائيل: مؤشر انتقال عدوى (كورونا) يواصل الانخفاض

إسرائيل: مؤشر انتقال عدوى (كورونا) يواصل الانخفاض

منصور عباس والقائمة المشتركة يستنكران عملية إطلاق النار في الخضيرة

منصور عباس والقائمة المشتركة يستنكران عملية إطلاق النار في الخضيرة

جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا الأسبوع المقبل

جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا الأسبوع المقبل

اجتماع جديد بين وفدي موسكو وكييف في تركيا الأسبوع القادم

اجتماع جديد بين وفدي موسكو وكييف في تركيا الأسبوع القادم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): قمة النقب &#34;مشبوهة بامتياز&#34;

(فدا): قمة النقب "مشبوهة بامتياز"

تشريعي غزة يشيد بعملية الخضيرة

تشريعي غزة يشيد بعملية الخضيرة

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

&#34;الثقافة&#34; تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية &#34;نقد النص التاريخي&#34; في مدينة أريحا

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية "نقد النص التاريخي" في مدينة أريحا

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ &#34;جرائم حرب&#34;

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ "جرائم حرب"

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

المرور بغزة: 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

المرور بغزة: 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

منوعات

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير &#34;جمالي كسر معايير الطب التجميلي&#34;

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير "جمالي كسر معايير الطب التجميلي"

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

هالة صدقي تثير الجدل &#34;حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب&#34;

هالة صدقي تثير الجدل "حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب"

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

عربي

فيديو.. حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

فيديو.. حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل