بينت: نواجه تهديدًا جديدًا داخل "إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت: إن "إسرائيل تواجه تهديدًا جديدًا بعد العمليات التي نفذها مؤيدو تنظيم الدولة داخل إسرائيل خلال الأيام الماضية".جاء ذلك تعقيبًا على عملية إطلاق النار التي حدثت ليلة أمس في مدينة الخضيرة، أدت إلى مقتل جنديين وإصابة حوالي 12 شخصًا، واستشهاد منفذي العملية.وأشار في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى عملية الدهس والطعن التي وقعت في بئر السبع وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة عدد آخر، فيما وقعت مساء أمس عملية إطلاق نار في بلدة الخضيرة والتي أدت إلى مقتل شرطيين وإصابة عدد أخر.وأكد بينت على ضرورة تكثيف قوات الأمن والتشديد بشكل سريع على الفلسطينيين خاصة مع زيادة التهديد من عناصر تنظيم الدولة، مُشددًا على ضرورة توخي الحذر واليقظة.