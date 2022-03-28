المطران عطا الله حنا: القدس برميل بارود متفجر



وأكد المطران حنا، بأن هناك تعديات على المقدسات والاوقاف والعقارات واستهداف للقدس القديمة ولغيرها من الاحياء المقدسية في ظل واقع عربي كنا نتمنى ان يكون احسن حالا وفي ظل حالة فلسطينية يسودها الانقسام ومواضع الضعف.



وشدد على أن "القدس في خطر شديد وأمام نكبة جديدة ومتجددة فهل يبقى البعض متفرجا لا حول له ولا قوة مكتفيا ببيانات الشجب والاستنكار والتي لم نعد نسمع بها في الآونة الأخيرة".



وتابع: "القدس بحاجة إلى أن يتوحد الفلسطينيون أولا ويرتبوا بيتهم الداخلي وتحتاج الى امة عربية حية بوصلتها في الاتجاه الصحيح نحو القدس ومقدساتها وهي بحاجة لكل اصدقاءنا المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولكن أولا وقبل كل شيء فان المقدسيين يراهنون على انفسهم فهم أصحاب البيت وهم أبناء القدس المرابطين فيها الذين يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عنها وعن هويتها وتاريخها وتراثها ومقدساتها".

وأضاف بأن "هنالك عملية نهب مستمرة ومتواصلة ومتعمدة لكل ما هو فلسطيني وهنالك استهداف للحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة".