لافروف: هناك ضغوط على روسيا بهدف عزلها وسلب استقلالها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "هناك ضغوط على بلادنا بهدف عزلها وسلب استقلالها"، مشيرًا إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان للسياسة المناوئة لروسيا.وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإثنين: أن "هناك دولًا تتخلى عن استقلاليتها وتنضم للعقوبات على روسيا"، مبينًا أن الغرب يشعر بالخزي من أن خططه بتحويل أوكرانيا لدولة معادية لروسيا فشلت ولذلك فرض العقوبات.وأشار إلى أن الدول الغربية تحاول دعم النظام في أوكرانيا ولكن هناك من يعارض هذه النزعة في أوروبا، مؤكدًا على أنه لا يمكن عزل روسيا والعالم اليوم متعدد الأقطاب.وتابع: "لدينا مع الصين علاقات هي الأفضل تاريخيا ولنا شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا"، منوهًا إلى أن واشنطن تقول إنها تطالب الدول الأخرى بالديمقراطية بينما هي تفرض عليها نهجا ديكتاتوريا.وختم لافروف بالقول: "علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة".