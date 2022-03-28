عاجل

  • العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله للقاء الرئيس عباس

  • وزير الخارجية الإماراتي: وقوفنا معا وعلاقات الشعوب والشركات هي السبيل ضد سردية الإرهاب والتخويف والعنف

  • وزير خارجية الإمارات: بالتعاون يمكننا أن نهزم الإرهاب والعنف

  • وزير الخارجية الإماراتي: 300 ألف إسرائيلي زاروا حدث إكسبو 2020 في دبي مما يؤكد أهمية تعزيز العلاقات

  • وزير الخارجية الإماراتي: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل وحان الوقت لنعرف بعضنا

  • وزير خارجية الإمارات: حان الوقت لبناء علاقات قوية في المنطقة

  • وزير الخارجية الإماراتي: ما نحاول فعله هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف

  • وزير الخارجية الإماراتي: نسعى لخلق مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل بالنسبة لأولادنا وأبنائهم

  • وزير خارجية الإمارات: القمة هنا لحظة تاريخية للمشاركين وهي فرصة للبناء في المستقبل

  • وزير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد: هذه لحظة تاريخية لكل من هم على المنصة وفي القاعة وخارجها

  • وزير الخارجية المغربي: ندعم حل الدولتين القائمتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

  • وزير الخارجية المغربي: نحن هنا لنكون قوة للسلام ونظهر بأن هناك فرصة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

  • وزير الخارجية المغربي: الحل ممكن للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

  • وزير الخارجية المغربي: حققنا الكثير في مجال الرحلات المباشرة وستكون هنا زيارات ثنائية ووجود دبلوماسي

  • وزير الخارجية المغربي:وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة لشعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة المدى

شؤون فلسطينية

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية "نقد النص التاريخي" في مدينة أريحا

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية "نقد النص التاريخي" في مدينة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
تنظم وزارة الثقافة الفلسطينية الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية/ نقد النص التاريخي في الفترة ما بين 29 - 31 آذار،2022، في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، والملتقى هو استكمال وتطوير للملتقى الأول الذي عقد في عمان بتاريخ 17 كانون الأول، 2021، والذي أسست له الوزارة بعقدها مؤتمر فلسطين الكنعانية خلال كانون الأول، 2019.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة ملتقيات سنوية نقدية تهدف إلى صياغة سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين، حيث سيلتئم الملتقى الثاني في أريحا تحت عنوان: "كتابة السردية الفلسطينية: المفاهيم والمبادئ والأسس والكيفيات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام، وجامعة الاستقلال، وجامعة القدس، ويخصص لتقديم مقترحات نقدية على وجه الخصوص فيما يتناسب مع الأهداف الوطنية والقومية العامة، وبما يشكل أساسا قويا لسردية جامعة.

لمحة عامة:

يهدف هذا الملتقى إلى التخطيط لسردية فلسطينية وطنية يتم الاتفاق حولها، بحيث تخدم الأهداف القومية والوطنية للشعب العربي الفلسطيني، ونضاله ضد المشروع الاستعماري والصهيوني على حد سواء. ومناقشة التاريخ القديم والتاريخ غير المادي عموما، بالإضافة إلى الجانب الوجداني من السردية الفلسطينية والمقصود بها العلاقة مع الأرض والفنون واللهجات. كما وسيتم النقاش حول المفاهيم والمبادئ الأساسية من أجل كتابة السردية الوطنية. وتتبعه عدة ورشات لكتابة السردية الوطنية.

إن التركيز على البعد الحضاري لفلسطين بكل عناصره من تراث وعادات ولغة وفنون شعبية وغيرها وتعزيزها ونشرها أمام جميع محاولات المصادرة والتهويد والاستثمارات المضادة هو أحد أهم الأسباب التي دفعت وزارة الثقافة إلى تسليط لضوء على هذه
القضايا من خلال تنفيذ سلسلة من الملتقيات تجمع المفكرين والمؤرخين وذوي العلاقة في مكان واحد، بالإضافة إلى كشف عمليات الاستحواذ والاختطاف والتغيير الصهيوني للتراث والتاريخ والدين واللهجات القديمة والأرض، ولتعمل هذه السردية
المقترحة عند تعميمها محلياً ودولياً على ترسيخ الهوية والانتماء والوعي لدى الأجيال الصاعدة. 

كما تهدف الوزارة إلى أن يتم تزويد العاملين في المجال التربوي
في المدارس والجامعات والعاملين في المجال السياحي بمضامين هذه السردية البديلة ليس في فلسطين وحدها بل في المنطقة العربية، مما يثري مشاعر الانتماء لتاريخ المنطقة ووحدة شعوبها وتبادل المعلومات بين البلدان المختلفة.

محاور الملتقى:

1- متطلبات إعادة كتابة تاريخ فلسطيني يؤطر ويؤرخ ويكرس الهوية الفلسطينية (المكان والناس والحكاية)

2- الكتابة التاريخية الجديدة (العربية والفلسطينية) الخصائص والملامح.

3- الكتابة التاريخية في العصور الإسلامية المختلفة، المضامين والأهداف.

4- أدوات الاستشراق ومضامينه التي قدمت صورة مشوهة للتاريخ والإنسان في المنطقة العربية.

5- كيف تم طرد العربي الفلسطيني من التاريخ القديم.

6- مواجهة عمليات التهويد الثقافي والتاريخي.


أخبار ذات صلة

تشريعي غزة يشيد بعملية الخضيرة

تشريعي غزة يشيد بعملية الخضيرة

العاهل الأردني يصل رام الله للقاء الرئيس عباس

العاهل الأردني يصل رام الله للقاء الرئيس عباس

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

المطران عطا الله حنا: القدس برميل بارود متفجر

المطران عطا الله حنا: القدس برميل بارود متفجر

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ &#34;جرائم حرب&#34;

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ "جرائم حرب"

&#34;الزراعة&#34; بغزة: إعادة تصدير منتجات أصبحت لها وفرة في الأسواق

"الزراعة" بغزة: إعادة تصدير منتجات أصبحت لها وفرة في الأسواق

اشتية: محاولات إسرائيل تجاهل حقوقنا تزيدنا إصرارًا على المواجهة

اشتية: محاولات إسرائيل تجاهل حقوقنا تزيدنا إصرارًا على المواجهة

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

المطران حنا: اقتحام فندق البتراء في باب الخليل تطور دراماتيكي خطير

&#34;الثقافة&#34; تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية &#34;نقد النص التاريخي&#34; في مدينة أريحا

"الثقافة" تنظم الملتقى الثاني للسردية الفلسطينية "نقد النص التاريخي" في مدينة أريحا

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ &#34;جرائم حرب&#34;

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال ومتوطنيه ترتقي لـ "جرائم حرب"

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليه

المرور بغزة: 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

المرور بغزة: 7 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

العاهل الأردني يلتقي الرئيس عباس اليوم في رام الله

العاهل الأردني يلتقي الرئيس عباس اليوم في رام الله

منوعات

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير &#34;جمالي كسر معايير الطب التجميلي&#34;

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير "جمالي كسر معايير الطب التجميلي"

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

هالة صدقي تثير الجدل &#34;حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب&#34;

هالة صدقي تثير الجدل "حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب"

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

عربي

فيديو.. حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

فيديو.. حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل