"الزراعة" بغزة: إعادة تصدير منتجات أصبحت لها وفرة في الأسواق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة، بغزة، اليوم الاثنين، أنه تمت إعادة تصدير بعض المنتجات التي أصبح هناك وفرة منها في الأسواق مثل الخيار وبعض أصناف الفلفل.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أدهم البسيوني، في تصريح لـ (إذاعة الأقصى): أن "قرار الحكومة كان مؤقتاً ومرتبط بالأحوال المناخية التي سادت ونحن لا نهدف لخفض الأسعار بما لا يتناسب مع تحقيق هامش من الربح للمزارعين".وشدد على أن "الحصص التي كانت تذهب لخارج غزة تم تعزيزها في أسواق القطاع، ووجود اعتدال واتزان في السياسة التسويقية هو الهدف الأساسي".وتابع البسيوني: "ندرس بعناية كل احتياجات السوق ويجب أن يراعي المواطن والمزارع أثر التغيرات المناخية، وسياستنا من أجل حفظ التوازن بين كل المنظومة العاملة في القطاع الزراعي واحتياجات المواطنين والمزارعين".وشدد على أن "مسؤولية الوزارة هو إعادة تأهيل خطوط الإنتاج التي دمرها الاحتلال، وهناك تنمية واضحة في الطاقة البديلة وإعادة حفر الآبار".