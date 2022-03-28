الزهار: يجب تشكيل إطار وطني جامع للعمل على تحرير فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، د. محمود الزهار، اليوم الاثنين، إن "القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية بمشاركة بعض الفلسطينيين"، وفق تعبيره.وأضاف خلال مؤتمر وطني بغزة، أنه "يجب توحيد كل الجهود وتكثيفها من أجل الدفاع عن الأقصى وحق العودة"، مشيراً إلى أنه "يجب تجريم التطبيع مع الاحتلال وتوجيه المؤسسات التعليمية للاهتمام بأدب الثوابت".وأكد بأن "المقاومة والنضال عملية مستمرة للدفاع عن الثوابت والمقدسات وعلينا تعزيز هذه الثقافة".وتابع الزهار: بأن "تحقيق حق العودة فريضة وطنية على قاعدة الثوابت الفلسطينية وتوحيد كل الفصائل لتتوجه البوصلة نحو أرضنا".وأكد بأنه "يجب تشكيل إطار وطني جامع للعمل من أجل تحرير فلسطين".