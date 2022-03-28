فيديو.. حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد

وأعلن وزير الأشغال الكويتي، علي الموسى، عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع حريق مشروع مطار الكويت الجديد.

شبّ حريق محدود صباح اليوم الاثنين، بجزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم "تي 2".وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، في بيان صحفي، إن قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق.وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية، انتظام حركة الملاحة في مطار الكويت بشكل طبيعي، مشيرة إلى انها "لم تتأثر بالحريق".