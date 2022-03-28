شؤون فلسطينية

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين

مرور غزة تنشر حالة الطرق اليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت شرطة المرور بغزة، صباح يوم الإثنين، حالة الطرق في شوارع قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت إلى إغلاق كلي لشارع عمر المختار "السايد الشمالي" تقاطع شارع عبد القادر الحسيني مع عمر المختار لوجود أعمال فى المكان. 

كما أشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وأفادت بوجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقا وصولا لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي".

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