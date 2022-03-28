دولي

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن نسبة طلبات الحصول على رخصة حيازة سلاح لدى المستوطنين ارتفعت 700% بعد عملية الخضيرة مساء أمس.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن المستوطنين قدّموا ما بين الساعة 9:00 مساء أمس و8:00 صباح اليوم 433 طلبًا جديدًا للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية، مضيفة أن الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة النارية "ظاهرة معروفة نسبيًا في الأيام التي تعقب الهجمات، لكنها قفزت هذه المرة بأكثر من سبع مرات على غير المعتاد".

وأضافت "عادة ما يكون المتوسط العادي حوالي 60 طلبًا في اليوم، بينما هذه المرة تم تقديم أكثر من 430 طلبًا في أقل من 12 ساعة" أنه عقب عملية بئر السبع، التي وقعت في 22 مارس/ آذار الجاري، ازداد عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية.

وقُتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة المحتلة، نفذها فلسطينيان من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل؛ استشهدا خلالها.

وكان الشاب محمد أبو القيعان قتل أربعة إسرائيليين طعنًا في بئر السبع قبل أن يُستشهد برصاص شرطة الاحتلال.

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