تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في مدينة الخضيرة.. ونفتالي بينت: "تهديد جديد"
أعلن تنظيم الدولة، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة، وأسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية، بحسب بيان نشرته وكالة (أعماق) التابعة للتنظيم.
وقال التنظيم في البيان: "قُتل عنصران من الشرطة اليهودية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي الدولة الإسلامية".
وأشار التنظيم إلى أن اثنين من مقاتليه نجحا أمس الأحد في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة، وشرعا بإطلاق النار على قوة من الشرطة اليهودية، ما أسفر عن مقتل عنصرين.
وأضاف "واصلا الاشتباك مع القوات اليهودية في المكان، ما أسفر عن إصابة نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة".
وبحسب موقع (سايت إنتليجنس غروب) الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، فإن هذه المرة الأولى منذ عام 2017، يعلن تنظيم الدولة تبنيه هجوما في إسرائيل.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن عملية الخضيرة هي الثانية التي ينفذها مناصرون لتنظيم الدولة.
وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): بأنها "العملية الإرهابية الثانية التي يرتكبها مناصرو داعش داخل إسرائيل، مما يحتم على أجهزة الأمن التكيف سريعا مع هذا التهديد الجديد. وهذا ما سنفعله"، وفق تعبيره.
ودعا بينت الإسرائيليين إلى "استمرار التصرف بيقظة. ومعا سنتغلب على هذا العدو أيضا".
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