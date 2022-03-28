تنظيم الدولة يتبنى الهجوم في مدينة الخضيرة.. ونفتالي بينت: "تهديد جديد"

وبحسب موقع (سايت إنتليجنس غروب) الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، فإن هذه المرة الأولى منذ عام 2017، يعلن تنظيم الدولة تبنيه هجوما في إسرائيل.





بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن عملية الخضيرة هي الثانية التي ينفذها مناصرون لتنظيم الدولة.



