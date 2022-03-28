بعد عملية الخضيرة.. حملة اعتقالات في أم الفحم وجيش وشرطة الاحتلال يتخذان عدة إجراءات





وأضافت أن من بينهم المعتقلين، شقيق أحد المنفذين، فيما تدرس الشرطة بالتعاون مع (شاباك) إصدار أوامر اعتقالات إدارية بحق فلسطينيين من أراضي عام 48، يشتبه فيهم بالتضامن مع تنظيم الدولة، و"تنظيمات إرهابية" أخرى كإجراء احترازي.





ورفعت الشرطة الإسرائيلية، مستوى التأهب إلى أعلى درجة، فيما يتوقع أن تنصب صباح اليوم حواجز امنية على الطرقات والمحاور الرئيسية.



كما اوعز رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بتعزيز قوام قوات الجيش في الضفة الغربية، وعلى خط التماس بأربع كتائب أخرى من ألوية المشاة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) اعتقلت خمسة أشخاص من مدينة أم الفحم، بأراضي عام 48، بزعم مساعدة منفذي عملية إطلاق النار في الخضيرة.