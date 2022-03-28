إسرائيل: مؤشر انتقال عدوى (كورونا) يواصل الانخفاض





وأفادت الوزارة أنه تم تشخيص 15,596 حالة إصابة جديدة منذ يوم أمس ولا تزال حالة 290 مريضاً توصف بـ "خطيرة"، فيما يستعين 114 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.





وتوفي في الوباء منذ ظهوره في إسرائيل 10,485 مريضاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش: إن ارتفاع المنحنى الوبائي مؤخراً، سببه الاحتفالات الكبيرة التي اقيمت خلال عيد "بوريم".





وتطرق الى انخفاض مؤشر تكاثر العدوى في الأيام الأخيرة، قائلاً: إن الوباء يتراجع كما يبدو الا اذا ظهر متحور جديد.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن مؤشر انتقال العدوى يواصل انخفاضه خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاعه مؤخراً.