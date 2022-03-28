شؤون فلسطينية

العاهل الأردني يلتقي الرئيس عباس اليوم في رام الله

العاهل الأردني يلتقي الرئيس عباس اليوم في رام الله
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس في رام الله.

وتأتي الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القيادتين، وفي ظل الجهود الأردنية المستهدفة دائما دعم الشعب الفلسطيني عبر إيجاد أفق سياسي لتلبية جميع حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين الذي يجب أن يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

كما تأتي لتأكيد الأردن دوماً، على أن القضية الفلسطينية هي أبرز القضايا في المنطقة.

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