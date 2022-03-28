البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار لدعم التعليم في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 20 مليون دولار، تمثل الشريحة الأولى من دعم لقطاع التعليم في فلسطين بإجمالي 60 مليون دولار.وقال البنك الدولي في بيان، صدر في واشنطن مساء أمس الأحد، إنه "وافق على تمويل أول عملية له باستخدام (النهج البرامجي متعدد المراحل) في قطاع التعليم على مستوى العالم، دعما لبرنامج يمتد لثمانية أعوام للتصدي للتحديات الرئيسية لقطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة".وستخصص هذه الشريحة (20 مليون دولار) لـ"دعم أجندة إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسارات المهنية المعروف اختصارا باسم "سِيرَتَك/ SERATAC")، ويهدف إلى تحسين نواتج تعليم طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، وزيادة مسارات الطلاب المؤدية إلى التعليم العالي".وقال البنك "رغم ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية، فإن تدنِّي جودة الخدمات التعليمية يعوق تنمية رأس المال البشري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إنه يُمكِن توقع أن يُتم الأطفال الفلسطينيون في المتوسط 12.2 عاما من الدراسة، لكن عند قياس سنوات الدراسة بحسب جودة التعلُّم، فإن هذا لا يعادل سوى ثماني سنوات". ويهدف برنامج "سِيرَتَك" إلى معالجة الأسباب الجذرية لتدني جودة خدمات التعليم من خلال نهجٍ طويل الأجل لإصلاح النظام التعليمي.وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "نفخر بتبنِّي استثمار طويل الأجل في قطاع التعليم الفلسطيني، وهو أول نهج برامجي متعدد المراحل في قطاع التعليم في البنك الدولي. إنه يهدف إلى تحقيق تأثير ملموس على نواتج التعلم في عموم البلاد".وأضاف: يتيح (البرنامج) أيضاً فرصاً متكافئة لكل طفلٍ يقل تحصيله العلمي عن مستوى صفه الدراسي، ومن خلال هذا البرنامج التدريجي لإصلاح التعليم، نسعى مع السلطة الفلسطينية إلى هدف مشترك يتمثل في تنمية وإطلاق الإمكانات الكاملة لرأسمالها البشري".وتابع: "شأن برنامج "سِيرَتَك" أن يساند جهود وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمهارات الأساسية والرفاهة لطلاب المدارس الابتدائية الفلسطينية، وسيتضمَّن ذلك إدخال تحسينات على طرق تدريس اللغة العربية في الصفوف الدراسية الأولى، القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، في الصفوف من الأول إلى الرابع، والتشجيع على تهيئة مناخٍ إيجابيٍ في المدارس والفصول المدرسية بحيث يسهم في النهوض بالتحصيل العلمي للطلاب ورفاهتهم.كما سيُعزِّز برنامج "سِيرَتَك" أيضاً نظام تقييم الطلاب الفلسطينيين من أجل التشجيع والتحفيز على التعلم في جميع مستويات الصفوف الدراسية، وفقا للبيان.وسيساند البرنامج وزارة التربية والتعليم في جهودها للعمل تدريجياً لإصلاح نظام امتحانات إتمام الدراسة الثانوية (التوجيهية)، وإنشاء مسار أكثر شمولاً للانتقال إلى التعليم العالي يتضمن كليات التدريب الفني والمهني.من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والرئيسة المشاركة لفريق العمل سميرة نيكاين توفيغيان: "ستبني هذه المُكوِّنات تدريجياً منظومة تفضي إلى الرؤية طويلة الأجل لبرنامج "سِيرَتَك": وهي دفعة أولى من الطلاب الفلسطينيين الذين أتموا المقررات الدراسية لتعليم عام ذي جودة عالية، وهم مستعدون لدخول سوق العمل أو التعليم العالي على أساس قوي. ينبغي أن يصبح التعليم سباقاً يفوز فيه الجميع".ويعتزم برنامج "سِيرَتَك" أيضاً العمل على ضمان استمرار التوافر والاستخدام الفعال لبيانات عالية الجودة من التقييمات الوطنية والدولية من خلال مساندته طويلة الأجل لمشاركة الضفة الغربية وقطاع غزة في برنامج التقييم الدولي للطلاب للأعوام 2022 و2025 و2028، ودراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات لعامي 2023 و2027.من جهتها، قالت رئيسة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية والرئيسة المشاركة لفريق العمل سميرة أحمد حلس: "بعد غياب دام عقدا عن التقييمات الدولية واسعة النطاق، سيصبح بمقدور الضفة الغربية وقطاع غزة إنشاء اتجاهات للمقارنة في نواتج تحصيل الطلاب الفلسطينيين بمرور الوقت ستساعد باستمرار في إثراء عملية وضع السياسات، وإتاحة المعلومات الأساسية التي يمكن على أساسها اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحسين المدارس والنظام التعليمي مع التركيز على الهدف الرئيسي وهو تعلم الطلاب".