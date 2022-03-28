دار الإفتاء تصدر العدد (159) من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطنبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (159) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (ذكرى النكبة المتجددة وتباين المواقف حيالها) تحدث فيها عن نكبة فلسطين المتجددة، وعقيدة مواجهة إملاءات الباطل، وعدوان أهله، الذي يتلقاه المستهدفون بنار الحروب المسعورة برباطة جأش، ويقين بالنصر والتحرر.أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (الصوم وجاء ويضيق مسالك الشيطان وبشرى للمؤمنين والمؤمنات)، وتضمن ملف العدد مقالات: (رمضان غيث من السماء وبركات في الأرض وحياة في القدس) للشيخ عمار بدوي، و(النسيم الرقراق في أحكام جلسة الإشراق) للشيخ إحسان عاشور، و(شهر رمضان المبارك منحة ربانية لصناعة التغيير) أ.د. جمال الكيلاني، و(رمضان في ظل جائحة كورونا) أ. لبيب فالح طه، و(قرية جراش المنكوبة والمهجرة عام 1948م) أ. يوسف عدوي، و(حكم زكاة الحلي إذا اقتنيت بنية الزينة والادخار) للشيخ د. محمد يوسف "الحاج محمد"، ومن مقالات العدد: (الطب النبوي للأبدان) للشيخ د. أحمد شوباش، و(النداء في القرآن الكريم ) أ. كمال بواطنة، وقصيدة (آسر الروح) أ. يوسف شحادة، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 157 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.