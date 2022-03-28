شؤون فلسطينية

دار الإفتاء تصدر العدد (159) من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (159) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته للشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (ذكرى النكبة المتجددة وتباين المواقف حيالها) تحدث فيها عن نكبة فلسطين المتجددة، وعقيدة مواجهة إملاءات الباطل، وعدوان أهله، الذي يتلقاه المستهدفون بنار الحروب المسعورة برباطة جأش، ويقين  بالنصر والتحرر.

أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (الصوم وجاء ويضيق مسالك الشيطان وبشرى للمؤمنين والمؤمنات)، وتضمن ملف العدد مقالات: (رمضان غيث من السماء وبركات في الأرض وحياة في القدس) للشيخ عمار بدوي، و(النسيم الرقراق في أحكام جلسة الإشراق) للشيخ إحسان عاشور، و(شهر رمضان المبارك منحة ربانية لصناعة التغيير) أ.د. جمال الكيلاني، و(رمضان في ظل جائحة كورونا) أ. لبيب فالح طه، و(قرية جراش المنكوبة والمهجرة عام 1948م) أ. يوسف عدوي، و(حكم زكاة الحلي إذا اقتنيت بنية الزينة والادخار) للشيخ د. محمد يوسف "الحاج محمد"، ومن مقالات العدد: (الطب النبوي للأبدان) للشيخ د. أحمد شوباش، و(النداء في القرآن الكريم ) أ. كمال بواطنة، وقصيدة (آسر الروح) أ. يوسف شحادة، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 157 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.

أخبار ذات صلة

البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار لدعم التعليم في فلسطين

البنك الدولي يقدم 20 مليون دولار لدعم التعليم في فلسطين

مستوطنون يصيبون مواطنين في حوارة ويحرقون مركبات في جالود

مستوطنون يصيبون مواطنين في حوارة ويحرقون مركبات في جالود

&#34;ارتفاع سعر الدجاج&#34;.. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

"ارتفاع سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: الاحتلال يسمح لسلع تتبع لقطاع الأجهزة الالكترونية والاتصالات بدخولها لغزة دون تصريح

طالع: الاحتلال يسمح لسلع تتبع لقطاع الأجهزة الالكترونية والاتصالات بدخولها لغزة دون تصريح

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

مستوطنون يحرقون أربع مركبات في جالود جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أربع مركبات في جالود جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يصيبون مواطنين في حوارة ويحرقون مركبات في جالود

مستوطنون يصيبون مواطنين في حوارة ويحرقون مركبات في جالود

أول تعليق من الولايات المتحدة على عملية الخضيرة

أول تعليق من الولايات المتحدة على عملية الخضيرة

من هما منفذا عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

من هما منفذا عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

إعلام الاحتلال يكشف: هكذا نفذ الفلسطينان عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

إعلام الاحتلال يكشف: هكذا نفذ الفلسطينان عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية اطلاق الناب بمدينة الخضيرة

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية اطلاق الناب بمدينة الخضيرة

شاهد: اللحظات الاولى لعملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

شاهد: اللحظات الاولى لعملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن

منوعات

ما سبب إنسداد الأذن؟

ما سبب إنسداد الأذن؟

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير &#34;جمالي كسر معايير الطب التجميلي&#34;

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير "جمالي كسر معايير الطب التجميلي"

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

هالة صدقي تثير الجدل &#34;حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب&#34;

هالة صدقي تثير الجدل "حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب"

عربي

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة