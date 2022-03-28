هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقلاً عن محاميها عن الحالة الصحية للأسيرين أشرف سرور وعصام زين الدين في ظل الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقهما.وبينت الهيئة أن الاسير عصام زين الدين (38 عاما) من مدينة نابلس، والمعتقل منذ عام 2006، ويقبع حاليا في سجن "نفحة" ، يعاني من حساسية مزمنة منذ أكثر من خمسة عشر عاما ، علماً أن سبب الحساسية هو الصابون المتواجد في سجون الاحتلال والذي لا يلائم جلده ، وحتى الآن ما زالت الإدارة ترفض توفير صابون خاص له .وأضافت الهيئة أن الأسير زين الدين يعاني أيضاً من حساسية داخلية أخرى في الجلد ، أخذت بالتفشي بعد تلقيه لقاح كورونا ،حيث يعاني من حكة وانتفاخ تحت الجلد ، كما يرفض طبيب عيادة السجن التجاوب مع حالته المرضية ، ويمارس بحقه لا مبالاة لا أخلاقية ولا إنسانية، حيث يدعي الطبيب أن مرضه غير جلدي، ومع ذلك لم يتم تحويله للمستشفى ولم تجرى أو تطلب له اية فحوصات .ومن جهة أخرى كشفت الهيئة عن الحالة الصحية للأسير أشرف سرور (42 عاما) من مخيم عايدة –بيت لحم ، والمعتقل منذ عام 2001 ، والذي يقبع في سجن "رامون" ويشتكي من عدة أمراض.ولفتت الهيئة أن الأسير سرور يعاني من مرض جلدي يسبب التقشر والاحمرار بالجلد ، ومشاكل عديدة بالأسنان ، اضافة الى أوجاع بالمعدة وكهرباء في الجسد وغباش في العينين ، كما يشتكي سرور من أوجاع في الظهر والحوض تؤثر على قدميه ، وأكدت الهيئة أنه ورغم كل الأمراض التي يعانيها الأسير تكتفي إدارة السجون بإعطائه المسكنات دون الكشف عن حالته الصحية .