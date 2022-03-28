منصور عباس والقائمة المشتركة يستنكران عملية إطلاق النار في الخضيرة





وقال: إنه "عمل إرهابي آثم بإيحاء من تنظيم الدولة ولا يمثل المجتمع العربي في إسرائيل الذي يريد العيش بكرامة في اطار سلطة القانون والقيم التي تحترم حياة الانسان والتعايش العربي اليهودي والسلام والتسامح".





وبعث عباس بتعازيه لعائلات القتيلين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما أصدرت (القائمة المشتركة)، برئاسة أيمن عودة، بياناً وصفت فيه العملية بـ "جريمة نكراء مؤكدة انه لا مبرر لاستهداف المدنيين العزل".





وأضافت: أن "المجتمع العربي بعيد كل البعد عن تنظيم الدولة ومعتقداته المتطرفة والخطيرة داعية المجتمعين العربي واليهودي الى التحلي بالمسؤولية والصبر".

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس القائمة العربية الموحدة، في إسرائيل، منصور عباس عملية إطلاق النار في الخضيرة.