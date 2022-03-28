أول تعليق من الولايات المتحدة على عملية الخضيرة

علّق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فجر اليوم الاثنين، على عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة، شمال مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل.



وقال عبر حسابه على (تويتر): "ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في الخضيرة بإسرائيل".





وأضاف: "لا مكان لأعمال العنف والقتل الحمقاء هذه في المجتمع. نقف مع شركائنا الإسرائيليين ونرسل تعازينا لعائلات الضحايا".





يشار إلى أن إسرائيليين اثنين، قتلا، وأصيب 12 آخرون، في عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة، نفذها فلسطينيان من مدينة أم الفحم بأراضي عام 48.

رام الله - دنيا الوطن