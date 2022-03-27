من هما منفذا عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

رام الله - دنيا الوطنأعلن إعلام الاحتلال الاسرائيلي، عن هوية منفذيْن عملية اطلاق النار التي وقعت، مساء اليوم الأحد، في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والتي اسفرت عن مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال واصابة 10 اخرين، فيما استشهد المنفذان.وأكد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، أن منفذيْن عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، هما الشابين خالد وأيمن اغبارية، من مدينة أم الفحم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، مقتل عنصريْن من الشرطة الإسرائيلية، فيما أصيب 10 آخرون، بينهم حالتان خطيرة، و3 متوسطة، و5 طفيفة، في عملية اطلاق نار، وقعت بمدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذيْن وهما من سكان وادي عارة، مما أدى الى استشهادهما.بدوره، أكد نوعم أمير، المراسل العسكري لموقع (ماكور ريشون): "فلسطينيان إثنان أطلقا النار صوب عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة، تم تحييد منفذي عملية إطلاق النار".من جانبه، قال دورون كدوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: "إن جهاز الشاباك يحقق في حادثة اطلاق النار بمدينة الخضيرة".اما القناة الـ 12 الإسرائيلية، فقد أكدت أن منفذيْن عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة، انتظرا وصول الحافلة التي توقفت بالقرب من مكان الحادث، وفتحا عليها النار.ونقلت القناة ذاتها عن الشرطة الإسرائيلية قولها: "مشاهد عملية اطلاق النار في الخضيرة مروعة، لم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية".