إعلام الاحتلال يكشف: هكذا نفذ الفلسطينان عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

رام الله - دنيا الوطنكشف إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، معلومات جديدة حول عملية اطلاق النار التي نفذها فلسطينيان من سكان وادي عارة، مساء اليوم الأحد، في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأكدت اعلام الاحتلال، أن منفذا عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، كان بحوزتهما مسدساً على الأقل، وقتلوا احد عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، واستولوا على سلاحه، ثم استخدماه في العملية.من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن منفذيْن عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة، انتظرا وصول الحافلة التي توقفت بالقرب من مكان الحادث، وفتحا عليها النار.بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "وصل منفذا العملية إلى مكان الحادث، وكل منهما معه سلاح من نوع M16 ومسدس، فيما سمع ضباط الشرطة الذين كانوا يشترون طعاما من مطعم قريب، طلقات الرصاص، وقفزوا إلى مكان الحادث، واطلقوا النار عليهما، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة وآخر بجروح متوسطة".