شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يكشف: هكذا نفذ الفلسطينان عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

إعلام الاحتلال يكشف: هكذا نفذ الفلسطينان عملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، معلومات جديدة حول عملية اطلاق النار التي نفذها فلسطينيان من سكان وادي عارة، مساء اليوم الأحد، في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكدت اعلام الاحتلال، أن منفذا عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، كان بحوزتهما مسدساً على الأقل، وقتلوا احد عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي، واستولوا على سلاحه، ثم استخدماه في العملية.

من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن منفذيْن عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة، انتظرا وصول الحافلة التي توقفت بالقرب من مكان الحادث، وفتحا عليها النار.

بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "وصل منفذا العملية إلى مكان الحادث، وكل منهما معه سلاح من نوع M16 ومسدس، فيما سمع ضباط الشرطة الذين كانوا يشترون طعاما من مطعم قريب، طلقات الرصاص، وقفزوا إلى مكان الحادث، واطلقوا النار عليهما، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة وآخر بجروح متوسطة".

أخبار ذات صلة

من هما منفذا عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

من هما منفذا عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة؟

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية اطلاق الناب بمدينة الخضيرة

أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية اطلاق الناب بمدينة الخضيرة

شاهد: اللحظات الاولى لعملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

شاهد: اللحظات الاولى لعملية اطلاق النار بمدينة الخضيرة

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن

نابلس: الأشغال الشاقة 22 عاماً ونصف لمدان بتهمة الاغتصاب والشروع بالقتل القصد

نابلس: الأشغال الشاقة 22 عاماً ونصف لمدان بتهمة الاغتصاب والشروع بالقتل القصد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير الخارجية الأمريكي برام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بوزير الخارجية الأمريكي برام الله

الاحتلال يستأنف زيارات أسرى غزة باستثناء كوادر حماس

الاحتلال يستأنف زيارات أسرى غزة باستثناء كوادر حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل شاباً فلسطينياً من باب الساهرة بالقدس

وزارة العدل بغزة تنفي تصريحاً منسوباً لوكيلها حول قضية (الروبي والكردي)

وزارة العدل بغزة تنفي تصريحاً منسوباً لوكيلها حول قضية (الروبي والكردي)

حكومة الاحتلال تصادق على إقامة 4 مستوطنات بالنقب وتستعد لإقامة 5 أخرى

حكومة الاحتلال تصادق على إقامة 4 مستوطنات بالنقب وتستعد لإقامة 5 أخرى

(واللا): أي اعتداءات بالقدس في رمضان ستدفع غزة للرد بالصواريخ

(واللا): أي اعتداءات بالقدس في رمضان ستدفع غزة للرد بالصواريخ

وزيرة الصحة ندين الاعتداء على طبيب في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

وزيرة الصحة ندين الاعتداء على طبيب في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; على أراضي قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون "كرفانات" على أراضي قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون فندقًا في القدس

مستوطنون يقتحمون فندقًا في القدس

سلطة النقد تشارك في فعالية &#34;فلسطين الرقمية&#34;

سلطة النقد تشارك في فعالية "فلسطين الرقمية"

منوعات

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

عربي

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

الأردن يرفع معظم قيود مكافحة (كورونا)

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة