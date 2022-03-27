أول تعقيب من حركة (حماس) على عملية اطلاق الناب بمدينة الخضيرة

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على عملية اطلاق النار التي نفذها مواطنان فلسطينيان من سكان وادي عارة، في مدينة خضيرة، مساء اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، فيما اصيب 5 اخرون.وقالت الحركة في تصريح لها: "العملية البطولية في الخضيرة المحتلة، ردّ طبيعي على جرائم العدو الصهيوني"، مضيفة: "نبارك العملية البطولية في الخضيرة ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، ونؤكّد أنّها تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا".واشادت الحركة ببسالة وإقدام منفذي هذه العملية، ثأراً لدماء الشهداء، ورداً على عدوان وإرهاب الاحتلال، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريق الدفاع عن الأرض والمقدسات بكل الوسائل حتى التحرير والعودة.