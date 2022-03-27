شؤون فلسطينية

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن

شاهد: مقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية اطلاق نار بمدينة الخضيرة واستشهاد المنفذيْن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، بمقتل عنصريْن من الشرطة الإسرائيلية، فيما أصيب 5 آخرون، في عملية اطلاق نار، وقعت مساء اليوم الأحد، بمدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذيْن وهما من سكان وادي عارة، مما أدى الى استشهادهما.

بدوره، أكد نوعم أمير، المراسل العسكري لموقع (ماكور ريشون): "فلسطينيان إثنان أطلقا النار  صوب عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة، تم تحييد منفذي عملية إطلاق النار".

من جانبه، قال دورون كدوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: "إن جهاز الشاباك يحقق في حادثة اطلاق النار بمدينة الخضيرة".

اما القناة الـ 12 الإسرائيلية، فقد أكدت أن منفذيْن عملية إطلاق النار في مدينة الخضيرة، انتظرا وصول الحافلة التي توقفت بالقرب من مكان الحادث، وفتحا عليها النار.

ونقلت القناة ذاتها عن الشرطة الإسرائيلية قولها: "مشاهد عملية اطلاق النار في الخضيرة مروعة، لم نشهدها منذ سنوات، هذا هجوم خطير للغاية".

 


 


 

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