شؤون فلسطينية

الاحتلال يستأنف زيارات أسرى غزة باستثناء كوادر حماس

الاحتلال يستأنف زيارات أسرى غزة باستثناء كوادر حماس
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت ترى مولر، مديرة الصليب الأحمر، وفداً من وزارة الأسرى ومؤسسات الأسرى باستئناف الاحتلال الإسرائيلي  برنامج الزيارات لأهالي أسرى قطاع غزة، باستثناء أسرى حركة حماس.

جاء ذلك خلال لقاء بحث فيه الوفد استئناف برنامج زيارات أسرى غزة المتوقفة منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت "مولر" أن موعد الزيارة المقبل سيكون يوم الثلاثاء 29 مارس، لأسرى سجن نفحة الصحراوي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وبينت أنه سيسمح لنفس فئات المعتقلين باستقبال الزيارات كما كان الوضع عليه قبل جائحة (كورونا).

وأكد وفد مؤسسات الأسرى أن الأسرى داخل السجون نجحوا في انتزاع قرار إعادة برنامج زيارات أهالي قطاع غزة، بفضل المعارك النضالية التي خاضوها داخل السجون، وأن اللجنة الدولية مع الأسف لم يكن لها أي دور في هذه القضية.

وشدد الوفد على أهمية أن يكون هناك دور أكبر من اللجنة الدولية، وضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الدفاع عن حقوق الأسرى داخل السجون، وخاصة حق الأسير في التواصل والزيارة وفق ما أٌقرته قواعد القانون الدولي والإنساني.

يذكر أن سلطات الاحتلال تحرم أسرى حركة حماس والجهاد الإسلامي من الزيارة منذ عام 2017، فيما أوقفت سلطات الاحتلال في مارس 2020 برنامج الزيارة بشكل كامل بحجة جائحة (كورونا).

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