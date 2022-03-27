الدفاع الروسية تعلن احصائية استهدافاتها بأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 91 موقعا عسكريا وإسقاط مروحية "مي-24" لقوات كييف.وقال كوناشينكوف: "خلال اليوم الأخير دمرت القوات الجوية الروسية 91 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها مركزا قيادة و11 مستودعا للذخيرة، و20 موقعا عسكريا و52 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق قرية ستارايا باسان وأربع طائرات مسيرة اقتربت إحداها من سيفاستوبول من جهة البحر الأسود.وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 271 طائرة مسيرة و1627 دبابة ومدرعة و167 راجمة صواريخ و669 مدفعا و1474 عربة عسكرية.