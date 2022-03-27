شاهد: زيلينسكي يؤدي مشهداً تمثيلياً امام بوتين

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع إخبارية عربية مقطع فيديو قديم يظهر فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يستعرض إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويبدو في المقطع بوتين وهو يجلس في الصفوف الأولى وسط مجموعة من أصدقائه أثناء تقديم زيلينسكي الذي كان حينها ممثلا، فقرة فكاهية مضحكة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).والفيديو المنشور هو مقطع مفبرك لبرنامج فكاهي شارك فيه زيلينسكي حينها، وفي تلك الحلقة المعروضة لم يكن بوتين حاضرا، ما يثبت أن الأمر عبارة عن "فبركة".يذكر أن المقطع المذكور كان ضمن برنامج "كا في أن" الروسي الفكاهي، والذي تشارك فيه فرق فنية من كافة مناطق روسيا وأيضا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وكان يعرض على شاشة التلفزيون الروسي الرسمية، وحقق حينها نجاحا باهرا.وأدناه ننشر المقطع الأصلي الكامل للمسرحية التي عرضت عام 2006 والتي اقتطع منها الجزء المفبرك.