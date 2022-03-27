حكومة الاحتلال تصادق على إقامة 4 مستوطنات بالنقب وتستعد لإقامة 5 أخرى

رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب بأراضي العام 48.وجاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقله موقع (عرب 48) خلال اجتماعها الأسبوعي، حيث من المتوقع أن تصادق على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية.واعتبرت وزيرة الداخلية الاسرائيلية اييليت شاكيد، أن المستوطنات الجديدة "ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب"، زاعمة أن "هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية – اجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب. و10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".وادعى وزير البناء زئيف إلكين، أن "دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط اسرائيل إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".