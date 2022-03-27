سلطة النقد تشارك في فعالية "فلسطين الرقمية"

رام الله - دنيا الوطنشاركت سلطة النقد في فعالية "فلسطين الرقمية" التي أقيمت اليوم في رام الله، تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية، وبمشاركة العديد من مؤسسات التكنولوجيا المالية وشركات خدمات الدفع الإلكتروني.وتضمنت مشاركة سلطة النقد بالفعالية في جناح عرضت من خلاله أبرز الخدمات التي تقدمها منصة "منشأتي" الإلكترونية التي تهدف لتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتسهيل وصول تلك المشاريع لمصادر التمويل إلكترونياً، والحصول على تدريبات إلكترونية.كما تم تقديم شرح عن آلية استفادة الرياديين وشركات التكنولوجيا المالية من "المختبر التنظيمي" الذي أطلقته سلطة النقد والذي يعتبر بيئة تجريبية لاختبار الحلول المبتكرة والخدمات المالية الجديدة في مساحة آمنة وبيئة معززة وداعمة.وشارك إياد زيتاوي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، في جلسة بعنوان "اقتصاد رقمي محوره المواطن"، تم خلالها تناول استراتيجية سلطة النقد لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني التي تهدف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا في فلسطين، وتم استعراض مشاريع التحول الرقمي التي أنجزتها سلطة النقد مؤخراً من إطلاق خدمات شركات الدفع الإلكتروني، وخدمة حركات نقاط البيع، وآلية تقديم الطلبات للمختبر التنظيمي لاختبار الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.كما تم التطرق للمشاريع المستقبلية التي تعمل على تنفيذها سلطة النقد حالياً مثل نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني.