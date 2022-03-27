وزيرة الصحة تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، الاعتداء الذي تعرض له طبيب في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، أثناء تأديته واجبه الإنساني، من قبل أحد المواطنين، ظهر اليوم الأحد.وقالت الوزيرة، إن الاعتداء على الطبيب تسبب له بجروح في يده وذراعه وفمه، إضافة للاعتداء اللفظي.وأضافت "نرفض بشكلٍ قاطع أي اعتداء يتعرض له أي كادر يعمل في القطاع الصحي، هم أبناء شعبنا ونحن علينا أن نحييهم على واجبهم الإنساني".وتواصلت الوزيرة مع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، للاطلاع على مجريات الاعتداء، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة كل من يحاول الاعتداء على أبناء شعبنا من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، كما ناشدت الجميع بضرورة التكاتف لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.