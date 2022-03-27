عربي

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أهمية الاجتماع الذي عقده قبل أسبوع في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بـ "لحظة حاسمة".

وأكد بينيت اليوم خلال جلسة حكومية أسبوعية على أن العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل "تمر بفترة جيدة"، مشيرا إلى أنها تعد لاعبا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية و"تبني روابط قديمة وجسورا جديدة".

وأضاف: "كان الاجتماع في الأسبوع الماضي مع الرئيس السيسي وولي عهد الإمارات لحظة حاسمة. التقى سلامنا الأقدم، مع مصر، بأحدث سلام، وهو سلام "اتفاقات إبراهيم". نحن جميعا نضيف المزيد والمزيد من المحتوى دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا إلى هذه العلاقات القائمة منذ أكثر من بضع سنوات، من أجل إقامة روابط بين الدول المعتدلة في الشرق الأوسط".

وأعرب بينيت عن سعادته برؤية استمرار هذه العملية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في كيبوتس سديه بوكر في النقب بين وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد والولايات المتحدة أنتوني بلينكن ومصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.

أخبار ذات صلة

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

دبي تستعد لاستضافة اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي التركي

دبي تستعد لاستضافة اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي التركي

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

&#34;سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة&#34;.. وفاة نقيب المحامين المصريين

"سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة".. وفاة نقيب المحامين المصريين

وزير الخارجية المصري ينضم لاجتماع وزراء عرب مع لابيد وبلينكن بالقدس المحتلة

وزير الخارجية المصري ينضم لاجتماع وزراء عرب مع لابيد وبلينكن بالقدس المحتلة

أمير قطر: معاداة السامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل

أمير قطر: معاداة السامية يستخدم على نحو خاطئ ضد كل من ينتقد سياسات إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانات&#34; على أراضي قصرة جنوب نابلس

مستوطنون ينصبون "كرفانات" على أراضي قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون فندقًا في القدس

مستوطنون يقتحمون فندقًا في القدس

سلطة النقد تشارك في فعالية &#34;فلسطين الرقمية&#34;

سلطة النقد تشارك في فعالية "فلسطين الرقمية"

وزيرة الصحة تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

وزيرة الصحة تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي

روان..تحلم بحياة هادئة في بيت أخيها الصاخب بالعنف

روان..تحلم بحياة هادئة في بيت أخيها الصاخب بالعنف

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

منوعات

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

عربي

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح