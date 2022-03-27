بينيت عن اجتماعه مع السيسي وبن زايد: التقى سلامنا الأقدم بأحدث سلام

رام الله - دنيا الوطنشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أهمية الاجتماع الذي عقده قبل أسبوع في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بـ "لحظة حاسمة".وأكد بينيت اليوم خلال جلسة حكومية أسبوعية على أن العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل "تمر بفترة جيدة"، مشيرا إلى أنها تعد لاعبا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية و"تبني روابط قديمة وجسورا جديدة".وأضاف: "كان الاجتماع في الأسبوع الماضي مع الرئيس السيسي وولي عهد الإمارات لحظة حاسمة. التقى سلامنا الأقدم، مع مصر، بأحدث سلام، وهو سلام "اتفاقات إبراهيم". نحن جميعا نضيف المزيد والمزيد من المحتوى دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا إلى هذه العلاقات القائمة منذ أكثر من بضع سنوات، من أجل إقامة روابط بين الدول المعتدلة في الشرق الأوسط".وأعرب بينيت عن سعادته برؤية استمرار هذه العملية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في كيبوتس سديه بوكر في النقب بين وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد والولايات المتحدة أنتوني بلينكن ومصر سامح شكري والإمارات عبدالله بن زايد والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والمغرب ناصر بوريطة.