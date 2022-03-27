الحكومة الإسرائيلية تصادق على زيادة تصاريح عمال غزة إلى 20 ألف

رام الله - دنيا الوطناتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار الموافقة على زيادة تصاريح عمال غزة إلى 20 ألف عامل.هذا ما أعلنه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، غسان عليان.وكانت إذاعة الجيش، أكدت بأن الحكومة الإسرائيلية ستزيد صحة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20050 عاملاً، منهم 12 ألف في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و 50 في مجال المعابر وخدماتها.وقالت: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي ستقر وتوافق فيها إسرائيل على دخول عمال وليس تجار".