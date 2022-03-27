بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن والعراق، اتفقتا على مواصلة العمل بمذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك بواقع 10000 برميل يوميا، تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.ونقلت (بترا) عن المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري :"سيبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل/نيسان المقبل بعد أن توقف مطلع شباط/فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين".وبدأ الأردن مطلع أيلول/سبتمبر 2021، تنفيد اتفاقية لاستيراد النفط العراقي، بلغت كميته حتى نهاية كانون ثاني/يناير الماضي 1.505 مليون برميل بمعدل يومي 9899 برميلا.كانت الاتفاقية وقعت بين البلدين في كانون الثاني/يناير 2021، وبموجبها يقوم الأردن بشراء النفط العراقي (خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، بما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً، بمعدل سعر نفط برنت ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد.