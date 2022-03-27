شؤون فلسطينية

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا" صالح رأفت أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية على اجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والمحلية مؤكدا على أهمية تكرس الحياة الديمقراطية عبر الانتخابات التي تمكن المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية وصولا الى هدفهم بالحصول على أفضل الخدمات التي تقدمها تلك المجالس.

وقال رأفت في تصريح له وصل نسخة عنه "أمد للإعلام"، يوم السبت: "نأمل أن توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها منذ عام 2007، وتعيق إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في تلك المحافظات منذ ذلك الحين".

ودعا حركة حماس التي تشارك في الانتخابات البلدية والمحلية في المحافظات الشمالية إلى احترام نتائج الانتخابات كما طالبها بعدم منع أجرائها في قطاع غزة والسماح لأبناء شعبنا في القطاع من ممارسة حقهم الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

كما عبر رأفت عن أمله أن تمهد هذه الانتخابات الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية واختيار أبناء شعبنا لممثليه وقيادته وان تكون عاملاً في انهاء الانقسام الذي أضعف الموقف الفلسطيني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية تصريحه شكر رأفت لجنة الانتخابات المركزية على الجهد الكبير الذي تقوم به من اجل تمكين أبناء شعبنا من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر ودون معيقات.

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