شؤون فلسطينية

اشتية: اجراء الانتخابات المحلية انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية

اشتية: اجراء الانتخابات المحلية انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إن نجاج الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية والعدالة.

وأبدى اشتية رضاه عن سير العملية الانتخابية وترحيبه بنتائجها التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم الأحد.

وشكر لجنة الانتخابات والأجهزة الأمنية، والمواطنين الذين شاركوا بحرية ومسؤولية في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية. وهنأ الكتل الفائزة، داعيا إياهم للعمل وفق برامج تضع خدمة الناس على رأس أولوياتهم.

كما وجه رئيس الوزراء شكره للكتل التي لم يحالفها النجاح، داعيا إياها للتحلي بالروح الديموقراطية وتقبل النتائج التي أفرزتها الصناديق، والعمل على مساعدة الكتل الفائزة في تحمل الأعباء والمسؤوليات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أعرب عن أمله بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لتمكين المواطنين هناك من ممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وقال رئيس الوزراء إن  إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات المحلية نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار ممثليهم بحرية.

واعتبر اجراء الانتخابات المحلية بداية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، داعيا الدول الصديقة لإزالة العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام حق  المواطنين في مدينة القدس في ممارسة حقهم في  اختيار ممثليهم.

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