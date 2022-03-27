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دبي تستعد لاستضافة اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي التركي

دبي تستعد لاستضافة اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي التركي
أردوغان محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد مجلس الأعمال الإماراتي التركي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً، لتعزيز الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين نحو المزيد من النمو وفتح آفاق جديدة من التعاون.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد، فإن دبي، تستضيف اجتماع تعزيز التعاون في قطاع التطوير العقاري والبناء.

ويستضيف المجلس بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي لقاءً بعنوان "اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022".

ومن المتوقع أن يستقطب اللقاء 25 شخصاً يمثلون أبرز شركات المقاولات في تركيا، إضافة إلى 25 ممثلاً عن قطاعي البناء والتطوير العقاري في الإمارات.

وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي، حسين سجواني، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات أسهمت في تسريع الجهود التي تبذلها الدولتان لمواصلة ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القائمة بينهما.

وأكد سجواني على القيم المشتركة والروابط الثقافية المتأصلة بين البلدين.

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