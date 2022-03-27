مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

رام الله - دنيا الوطنتقدم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، بالتهنئة لكافة الكتل والقوائم التي فازت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، وقال أن الأجواء الديمقراطية واختيار أبناء شعبنا لمن يمثلهم في تلك المجالس المحلية والبلدية حق قانوني ودستوري.وتابع: لقد خاض رفاقنا في العشرات من المواقع هذه الانتخابات سواء بقوائم خاصة بالجبهة أو ضمن تحالفات وطنية وعائلية وحققوا النجاح وثقة أبناء شعبنا.وأشار مجدلاني إلى أن المشاركة من أبناء الشعب تصويتاً وترشحاً في هذه الانتخابات يؤكد على الوعي المجتمعي والتطلع نحو ممارسة حقهم الانتخابي ولاسيما أنها انتخابات ذات طابع خدماتي للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.وأضاف د. مجدلاني تبقى هذه الفرحة ناقصة في ظل منع حكومة الأمر الواقع في غزة أبناء شعبنا من اجراء الانتخابات المحلية، مؤكداً بأن نهج الديمقراطية والحرية والتنافس والتعددية السياسية والفكرية الذي دافعت ومازالت تدافع عنه منظمة التحرير الفلسطينية هو الذي يلاقي الالتفاف الجماهيري وهذا ما أكدته نتائج هذه الانتخابات.وأشاد بنزاهة لجنة الانتخابات المركزية وطواقمها وكذلك بروح التنافس بين كافة القوائم وبأبناء شعبنا في كافة المدن والبلدات التي شهدت الانتخابات بكل محبة وتسامح متطلعين لبناء مجتمع محلي قادر على خدمة اهله وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال وإجراءاته العنصرية.وقال: نتطلع لإكمال هذا النهج الديمقراطي بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني.