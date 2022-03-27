شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بارك اتحاد الهيئات المحلية نجاح العملية الانتخابية بمشاركة 53.27% من الناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات الهيئات المحلية مهنئًا كافة القوائم والأفراد المنتخبين على فوزهم في الانتخابات ومتمنيًا لهم التوفيق في خدمة مواطنيهم، كما وثمن الاتحاد دور لجنة الانتخابات المركزية وقوات الأمن والمؤسسات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين لما بُذل من جهود واضحة لتأمين سير العملية الانتخابية بسلاسة وتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.

وأشار الاتحاد إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل على رفع مستوى اهتمام المواطنين والمواطنات للمشاركة في أعمال الهيئات المحلية في مراحل التخطيط ورسم السياسات كآلية حيوية لتعزيز ومأسسة المشاركة المجتمعية وتحفيز المبادرات والمساهمات من قبل المواطن ومؤسساته لخدمة الصالح العام وإحداث التنمية المحلية.

وشدد على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة استجابة للمطلب الجماهيري للمواطنين هناك كونها تشكّل مدخلًا لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية على كافة المستويات.

وتقدم الاتحاد بالشكر والتقدير لكافة المجالس المحلية السابقة على الجهود التي بذلتها في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خلال ولايتها، مطالبًا إياها باستكمال النهج الذي بدأته وتسليم المجالس وفق الأسس والإجراءات التي تحقق البناء على ما تم إنجازه من أجل تطوير المدن والقرى والبلدات والدفع بعجلة التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.

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