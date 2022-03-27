دولي

الصين: العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت

الصين: العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت
جانب من عمليات التحقيق في سقوط الطائرة الصينية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فرق الإنقاذ أعلنت العثور على ثاني صندوق أسود للطائرة التي تحطمت الاثنين الماضي، وعلى متنها 132 راكباً.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام الإعلان عن العثور على الصندوق الأسود الأول.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737"، التي أقلعت من مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، متجهة إلى مدينة قوانجتشو حاضرة مقاطعة قوانجدونج، في منطقة جبلية في محافظة تنجشيان بمنطقة قوانجشي في حوالي الساعة 2:38 بعد ظهر الاثنين الماضي.

ويجرى حالياً العمل على تنزل بيانات الصندوقين وتحليلهما في فترة يرجح لها أن تستمر أسابيع من الآن. والصندوق الأسود عبارة عن مسجل بيانات صوتية ومقرؤة للحظات تشغيل الطائرة وأصوات طاقمها، وفق ما نقلت قناة "الشرق".

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام، أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثاً عن حطام، وناجين محتملين من تحطم الطائرة، قرب مدينة وازهو.

وعُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياماً عدة.

ويُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران الصيني، منذ 1994.

ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين يتوافدون الى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.

أخبار ذات صلة

مبعوث أميركي: واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية

مبعوث أميركي: واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية

بلينكن: سنزيد المساعدات ودعم القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني ونسعى للهدوء في رمضان

بلينكن: سنزيد المساعدات ودعم القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني ونسعى للهدوء في رمضان

وزيرة إسرائيلية تبدأ زيارة للإمارات اليوم

وزيرة إسرائيلية تبدأ زيارة للإمارات اليوم

للمرة الأولى من نوعها.. اجتماع عربي إسرائيلي أميركي في النقب اليوم

للمرة الأولى من نوعها.. اجتماع عربي إسرائيلي أميركي في النقب اليوم

زيلينسكي: روسيا تلوح باستخدام السلاح النووي

زيلينسكي: روسيا تلوح باستخدام السلاح النووي

بايدن يطلق على بوتين هذا الوصف الجديد

بايدن يطلق على بوتين هذا الوصف الجديد

الجيش الروسي يُعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا

الجيش الروسي يُعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا

إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان بعد إغلاق الحركة مدارس ثانوية للفتيات

إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان بعد إغلاق الحركة مدارس ثانوية للفتيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة

بلينكن يلتقي الرئيس عباس اليوم.. وواشنطن: نخطط لتقديم 75 مليون دولار إضافية للفلسطينيين

بلينكن يلتقي الرئيس عباس اليوم.. وواشنطن: نخطط لتقديم 75 مليون دولار إضافية للفلسطينيين

منوعات

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

عربي

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

بواقع 10000 برميل يومياً.. الأردن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع أبريل المقبل

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا