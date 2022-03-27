الصين: العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت





يأتي ذلك بعد أربعة أيام الإعلان عن العثور على الصندوق الأسود الأول.



وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737"، التي أقلعت من مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، متجهة إلى مدينة قوانجتشو حاضرة مقاطعة قوانجدونج، في منطقة جبلية في محافظة تنجشيان بمنطقة قوانجشي في حوالي الساعة 2:38 بعد ظهر الاثنين الماضي.



ويجرى حالياً العمل على تنزل بيانات الصندوقين وتحليلهما في فترة يرجح لها أن تستمر أسابيع من الآن. والصندوق الأسود عبارة عن مسجل بيانات صوتية ومقرؤة للحظات تشغيل الطائرة وأصوات طاقمها، وفق ما نقلت قناة "الشرق".



وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام، أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثاً عن حطام، وناجين محتملين من تحطم الطائرة، قرب مدينة وازهو.



وعُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياماً عدة.



ويُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران الصيني، منذ 1994.



ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين يتوافدون الى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.



رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فرق الإنقاذ أعلنت العثور على ثاني صندوق أسود للطائرة التي تحطمت الاثنين الماضي، وعلى متنها 132 راكباً.