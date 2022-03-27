شؤون فلسطينية

منظمة التحرير: لا يحق لأي فصيل حرمان المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي

منظمة التحرير: لا يحق لأي فصيل حرمان المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، مواصلة حركة "حماس" منع إجراء الانتخابات المحلية في غزة وحرمان المواطنين من حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، وأن من شأن ذلك تعزيز وتكريس الانقسام.

وقال مطر في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد، "كان من الأولى أن يمارس أبناء شعبنا في غزة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم بدلا من سياسة التعيينات التي تقوم بها حماس".

واعرب عن استغرابه من سلوك حركة حماس التي تشارك في الانتخابات في المحافظات الشمالية في حين تواصل منع إجرائها في المحافظات الجنوبية، مشددا على أنه لا يحق لأي فصيل حرمان المواطنين من حقهم الديمقراطي.

أخبار ذات صلة

منذ الأربعاء الماضي.. ست وفيات و282 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

منذ الأربعاء الماضي.. ست وفيات و282 إصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

فلسطين: 6 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 6 وفيات و282 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

اشتية: اجراء الانتخابات المحلية انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية

اشتية: اجراء الانتخابات المحلية انتصار لقيم الديمقراطية والحرية والتعددية

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

رأفت: ندعو حماس لتمكين أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقهم الديمقراطي

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

الاحتلال يهدد بإغلاق محال تجارية في البلدة القديمة من الخليل

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

مجدلاني: فرحة الانتخابات المحلية ناقصة في ظل منع إجرائها في غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اعتباراً من الثلاثاء.. قرار باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي أسرى غزة

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

اتحاد الهيئات المحلية يبارك نجاح انتخابات الهيئات المحلية 2022

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة

بلينكن يلتقي الرئيس عباس اليوم.. وواشنطن: نخطط لتقديم 75 مليون دولار إضافية للفلسطينيين

بلينكن يلتقي الرئيس عباس اليوم.. وواشنطن: نخطط لتقديم 75 مليون دولار إضافية للفلسطينيين

منوعات

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

عربي

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

&#34;سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة&#34;.. وفاة نقيب المحامين المصريين

"سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة".. وفاة نقيب المحامين المصريين