منظمة التحرير: لا يحق لأي فصيل حرمان المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي

رام الله - دنيا الوطندان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، مواصلة حركة "حماس" منع إجراء الانتخابات المحلية في غزة وحرمان المواطنين من حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم، وأن من شأن ذلك تعزيز وتكريس الانقسام.وقال مطر في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد، "كان من الأولى أن يمارس أبناء شعبنا في غزة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم بدلا من سياسة التعيينات التي تقوم بها حماس".واعرب عن استغرابه من سلوك حركة حماس التي تشارك في الانتخابات في المحافظات الشمالية في حين تواصل منع إجرائها في المحافظات الجنوبية، مشددا على أنه لا يحق لأي فصيل حرمان المواطنين من حقهم الديمقراطي.