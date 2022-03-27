شؤون فلسطينية

"القوى الوطنية" بغزة: قمة العار في النقب طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني

"القوى الوطنية" بغزة: قمة العار في النقب طعنة بخاصرة الشعب الفلسطيني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت القوى الوطنية والإسلامية، بغزة، اليوم الأحد، عن إدانتها للقمة السداسية التي تعقد بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية دول عربية، مع وزير خارجية حكومة الاحتلال في النقب.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بغزة، أن "قمة العار في النقب هي طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "التهديد الحقيقي على الأمة العربية هو فقط التهديد الصهيوني وأية تهديدات أخرى هي أوهام مفتعلة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال".

وقالت: "قمة العار وغيرها من زيارات عسكرية واتفاقات أمنية واقتصادية بين الأنظمة العربية المطبعة ودولة الاحتلال ستسقط حتماً بصمود شعبنا على أرضه".

ويشارك وُزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، في اجتماع في النقب، يضم أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. 

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الاجتماع، بـ "القمة التاريخية" نظراً لأنه يعقد للمرة الأولى بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية عرب.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل الى إسرائيل الليلة الماضية، كما يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ولابيد.

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